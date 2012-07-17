У Богатыревой таки договорились о поставках лекарств для онкобольных детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, под председательством заместителя министра здравоохранения – руководителя аппарата Романа Богачева состоялось совещание с производителями и дистрибьюторами лекарственных средств для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями при участии представителей Опекунского совета при «Охматдете».

«Мы делаем все возможное, чтобы поставки лекарств состоялись уже сейчас. Надеюсь, по всем основным позициям у нас есть понимание, и вы пойдете навстречу и Минздраву, и больным в том, чтобы начать поставки», - отметил Р.Богачев.

Во время совещания были достигнуты ряд договоренностей относительно ускорения поставок лекарственных средств для лечения детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. Так, в августе начнутся поставки лекарственного средства «Вифенд», на сентябрь запланирована поставка «Атгам», в октябре регионы получат «Граноцит» и т. п. Поставки данных лекарственных средств согласно договорам были запланированы на середину декабря 2012 года.

В Минздраве подчеркнули, что в июле планируется начать досрочные поставки препаратов «Карбоплатин», «Ритуксим», «Гливек», «Ифолем», «Авелокс», «Орунгал». В условиях договоров поставки также были запланированы на начало декабря 2012 года.

На сегодняшний день в регионах в наличии есть остатки лекарственных средств для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями на общую сумму 31 млн грн. В "Охматдете" имеются 40 наименований лекарственных средств на общую сумму свыше 10 млн грн, что позволяет проводить лечение детей с онкологическими заболеваниями в соответствии со стандартами лечения.