Самые популярные водоемы Украины - рейтинг составили рыбаки

В рамках проведения первой Всеукраинской экологической общественной акции "Чистый источник" Всеукраинское общество рыболовов определило 26 самых популярных среди рыболовов Украины водоемов и определит среди них наиболее экологически чистый.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили организаторы акции - Общество рыболовов Украины и Государственная гидрометеорологическая служба.

По их данным, в течение августа рыболовы голосовали на рыбацких сайтах www.fishing.kiev.ua и www.ribaki.org.ua и звонили на «горячие линии». Таким образом были определены 26 водоемов (по одному в каждой области), которые пользуются наибольшим почетом среди почитателей рыбной ловли.

Голосование определило такие водоемы-победители: Киев - р. Десна. Троещина; АР Крым - Черное море. Набережная Ялты; Винницкая область - Озеро в г. Немирове; Волынская - р. Стыр. Луцк; Днепропетровска - водохр. Днепродзерж., г. Верхнеднепровск; Донецкая - р. Бахмут. Артемовск; Житомирская - р. Тетерев, Житомир; Закарпатская - р. Уж. Ужгород; Запорожская - водохр. Каховское, Запорожье; Ивано-Франковска - р. Быстрица Солотвинская. Ивано-Франковск; Киевская - Каневское водохр. пгт Украинка; Кировоградская - Кременчугское водохр. Светловодск; Луганская - р. Северский Донец, Лисичанск; Львовская - р. Днестр, Самбор; Николаевская - р. Южный Буг. пгт Новая Одесса; Одесская - р. Дунай, г. Вилково; Полтавская - р. Хорол. Миргород; Ривненская - р. Устя. Ривне; Сумская - р. Сула. пгт. Недригайлов; Тернопольская - р. Днестр, г. Залещики; Харьковская - р. Северский Донец, г. Изюм; Херсонская - р. Днепр, Новая Каховка; Хмельницкая - Днестровское водохр. с.Устя; Черкасская - Устье р. Рось (Крещатик); Черниговская - р. Десна, Чернигов; Черновицкая - р. Прут. Черновцы.

В каждом из этих 26 водоемов взяты пробы для определения качества воды и ее соответствия экологическим нормам.

По словам заместителя директора Центральной геофизической обсерватории Государственной гидрометеорологической службы Леонида ТАБАЧНОГО, такая репрезентативная выборка водоемов по вкусу рыболовов проводится впервые. "Но именно она даст объективную картину чистоты водных источников в региональном разрезе". Л.ТАБАЧНЫЙ обещает, что результаты проверки воды из водоемов, выбранных рыболовами, будут обнародованы через 3 недели.

"Следующим шагом, по результатам проверки водоемов, Общество рыболовов Украины планирует создать наиболее объективную «Рыболовную карту Украины", - сообщили организаторы.