Американский фастфуд решился выйти на украинский рынок

Об этом говорится в обзоре рынка недвижимости за первое полугодие 2012 года, подготовленном консалтинговой компанией Colliers International (Украина).

По данным компании, ни одна из международных сетей фастфудов и кофеен в первом полугодии 2012 года не вышла на украинский рынок.

«Тем не менее до конца 2012 года планирует открыть свои двери для украинских посетителей крупнейшая в мире сеть ресторанов фастфуда KFC, а также финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger», - говорится в обзоре.

Кроме того, переговоры с местными партнерами вели также сети Starbucks, Burger King, Dunkin Donuts и Vogue-cafe.

В обзоре также говорится, что в первом полугодии 2012 года украинский рынок покинули несколько ритейлеров, в частности сеть магазинов аксессуаров сo&beauty, принадлежащая компании «Мэлон Фэшн Груп» (Россия), а также операторы одежды и обуви Peakocks и Nine West. Значительную часть магазинов закрыл российский торговый оператор SELA.

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Справка УНИАН. KFC — американская сеть ресторанов общественного питания, специализирующихся на блюдах из курятины. Была основана в 1952 году Харландом Сандерсом под вывеской Kentucky Fried Chicken. С 1997 года сеть принадлежит крупной ресторанной компании Yum! Brands, владеющей также такими брендами, как Pizza Hut и Taco Bell. Сегодня сеть KFC представлена в 110 странах мира.

Hesburger — крупнейшая в Финляндии сеть ресторанов общественного питания, базирующаяся в городе Турку. Сегодня сеть развивается также в Латвии, Литве, Германии, Эстонии и России.