В Украину заходит мировой конкурент McDonald`s

KFC занялась юридическим оформлением выхода в Украину, рассказал Виктор Фролов, который должен возглавить офис компании, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

По его словам, до конца августа будет завершена регистрация представительства компании в Украине.

Первое заведение KFC откроется осенью в ТЦ Ocean Plaza, сообщила директор консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" Евгения Локтионова.

"Сейчас переговоры по этой точке практически окончены, мы также договариваемся о нескольких других объектах, таких как ТРЦ "Республика" и Manhattan Mall",— говорит Локтионова.

KFC — третья в мире сеть ресторанов быстрого питания после Subway (более 35 тыс. заведений) и McDonald`s (около 34 тыс.). Объединяет более 25 тыс. ресторанов. В меню KFC в основном блюда из куриного мяса. Средний чек в Украине, по данным KFC, составит 50 грн.

Эксперты называют основным конкурентом KFC в Украине McDonald`s, доля которого оценивается порядка 30% всего рынка фастфудов в стране.

Конкуренцию McDonald`s пытались составить и локальные компании, но пока не слишком удачно, отмечают эксперты. За три года сеть McFoxy смогла открыть только 11 заведений (у McDonald`s их 71), а "Крылья" — 3 за год (планировалось 7-8). "В фастфуды ходят из-за низких цен, которые необходимо поддерживать. Чистая прибыль McDonald`s от одного фишмака составляет около 0,1 грн, но в день компания продает их тысячи",— говорит гендиректор консалтингового агентства "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. Так, фастфуд будет прибыльным, если проходящий около него поток людей превысит 2 тыс. человек в час, а количество заведений — более 10-15. "Локальным сетям не хватает финансовой поддержки от материнских компаний — ведь кроме открытия новых заведений, необходимо тратиться на рекламу и продвижение. У KFC в этом плане гораздо больше возможностей",— отмечает она.