Из-за «автомобильной войны» с Россией в Украине могут подорожать иномарки

Из-за введеного Россией "утилизационного сбора" украинские автопроизводители рискуют потерять российский рынок сбыта, который является одним из крупнейших.

Этот сбор с 1 сентября Москва ввела для всех импортных авто, пишет ТСН. Авторы новации не скрывают, что таким образом решили защитить собственный автопром. Свои обязательства перед вступлением в ВТО о снижении пошлины для иностранных авто Россия таким образом обошла - мировые автопроизводители остались ни с чем. И не они одни, потому что и украинские авто, которые до сих пор ввозили без пошлины, теперь резко вырастут в цене. Например, такой грузовик как КРАЗ, подорожает на 17 тысяч долларов. КРАЗ сейчас прекратил поставки в Россию.

Премьер-министр Николай Азаров тем временем заговорил о зеркальных мерах, то есть о введении "утилизационного сбора" в ответ. К стоимости авто, если такие меры будут приняты, он накинул 1000 долларов.

Но насолить только россиянам не выйдет, предостерегают эксперты. "Мы не можем ввести какие санкции только против РФ. Утилизационный сбор будут платить не только российские автомобили, но и немецкие, японские", - объясняет директор аналитической группы "Авоконсалтинг" Олег Омельницкий.

Подорожание иномарки на 1000 долларов Азаров называл гипотетически, потому что сколько именно будет составлять украинский утилизационный сбор, в правительстве еще не решили. Но сумму можно рисовать любую, поскольку никакого отношения к реальной утилизации ни в России, ни в Украине она не имеет. На самом деле в обеих странах хозяевам разбитых в ДТП или гнилых от старости авто проще оставить их под открытым небом, чем сдать на утилизацию.