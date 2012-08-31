Медведев подписал утилизационный сбор - исключений для Украины не будет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующие постановление «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств» подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу с 1 сентября.

В частности, Д.Медведев утвердил правила взимания, исчисления и уплаты утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств, а также возврата уплаченных сумм этого сбора.

В документе отдельно прописаны правила условий, при соблюдении которых утилизационный сбор не уплачивается в отношении колесных транспортных средств, которые ввозятся в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза и имеют статус товаров Таможенного союза.

Кроме этого определены правила принятия организациями - изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, а также перечень видов и категорий колесных транспортных средств, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора;

Также утвержден перечень видов и категорий колесных транспортных средств, с года выпуска которых прошло 30 и более лет, которые не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров и грузов, имеют оригинальный двигатель, кузов и раму (при наличии), сохранены или отреставрированы до оригинального состояния и в отношении которых утилизационный сбор не уплачивается;

Д.Медведев поручил министерству промышленности и торговли Российской Федерации обеспечить ведение реестра организаций - изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, подавших до 1 октября 2012 г. письменные заявки о принятии на себя указанных обязательств, а также включение организаций - изготовителей колесных транспортных средств в реестр со дня подачи заявок.

Взимание утилизационного сбора будет осуществлять Федеральная таможенная служба. Уплата утилизационного сбора осуществляется плательщиком в российских рублях отдельными расчетными документами по соответствующему коду бюджетной классификации на счет Федерального казначейства.

После проверки правильности исчисления утилизационного сбора и его поступления по соответствующему коду бюджетной классификации на счет Федерального казначейства таможенный орган проставляет в бланке паспорта транспортного средства отметку об уплате утилизационного сбора или об основании его неуплаты для последующей выдачи паспорта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 29 августа заместитель начальника Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Рустам Хакимов не исключил, что для автомобилей из Украины могут быть введены льготы при уплате утилизационного сбора.

«Постановлением правительства РФ может быть введено исключение либо какой-то льготный коэффициент, сделав этот сбор меньше для украинских транспортных средств», - сказал Р.Хакимов.