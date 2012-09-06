Тюремный бизнес: колония зарабатывает миллион, узникам платят 70 грн в месяц

Сегодня киевские тюремщики торжественно отрапортуют, что начинают торговлю овощами и крупами - в Кагарлыке Киевской области они откроют первый в Украине эко-магазин продовольственных товаров, которые производятся на базе Кагарлыкской исправительной колонии №115 (с. Зикрачи). Газета «Сегодня» вникла в тонкости тюремного бизнеса.

По словам пресс-секретаря Киевского облуправления Госпенитенциарной службы Александра Науменко, в продаже эко-магазина будут картофель, капуста, помидоры, огурцы, свекла, выращенные руками заключенных и «без химии». Также будут мука, крупы, молочные продукты, мясо. Цены обещают - в два раза ниже рыночных.

Тюремщики говорят, что вырученные деньги идут на развитие производства (закупку сырья), оплату коммунальных услуг колонии и зарплату заключенным (в среднем по стране у заключенных она колеблется от 400 до 1200 грн в месяц). Украинские колонии продают товары, созданные руками осужденных, в среднем на 1—2 млн грн в год каждая.

Самый ходовой товар — тротуарная плитка, контейнеры для мусора, спецодежда, но есть и исключения: гробы, надгробья, детские санки, веники и мыло. Некоторые тюрьмы предлагают сувениры. Например, Менская колония, где сидит экс-глава МВД Юрий Луценко и другие бывшие правоохранители, рекламирует гипсовые фигурки Будды и бюст Тараса Шевченко. Например, в Качановской колонии, где до отъезда в больницу отбывала срок Юлия Тимошенко, раньше на продажу предлагали мягкие игрушки в виде горилл и собак (сейчас шьют постельное белье и спецодежду). Донецкие заключенные специализируются на тяжелой промышленности.

Тем временем защитник прав заключенных Дмитрий Гройсман говорит, что труд заключенных во всех колониях оценивается нечестно: «Очень часто они трудятся без средств защиты и за 70 грн в месяц, потому что из их зарплаты много высчитывается».