Тюремщики будут торговать продуктами

Как сообщили УНИАН в Секторе взаимодействия со СМИ и общественности управления ГПтС Украины в г. Киеве и Киевской области, в четверг, 6 сентября, в г. Кагарлык состоятся торжественные мероприятия по случаю открытия первого в Киевской области эко-магазина продовольственных товаров, которые производятся на базе Кагарлыкской исправительной колонии №115 (с. Зикрачи).

Также состоится семинар-совещание с начальниками учреждений и директорами предприятий исправительных колоний и исправительных центров с сельскохозяйственным профилем деятельности.

В мероприятии примет участие руководство Государственной пенитенциарной службы Украины, Киевской областной государственной администрации, Кагарлыкской районной государственной администрации, представители общественности.

Программой мероприятия предусматривается торжественное открытие магазина и посещение Кагарлыкской исправительной колонии №115.

Аккредитация средств массовой информации проводится 5 августа до 18:00 по телефонам: (044)417-45-22; 066-348-76-13.