Во Львовской области женщина «заказала» бывшего мужа

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, в августе 2012 года работники УБОП Львовской области получили оперативную информацию о подготовке заказного убийства 35-летнего жителя области.

Как было установлено в процессе проверки, лишить жизни мужчину решила его бывшая жена, недовольная распределением их совместного имущества. В поисках киллера женщина обратилась к своему знакомому, который уже подыскал исполнителя убийства среди своих приятелей.

Женщина оценила жизнь мужчины в 7 тыс. долларов. На одной из встреч заказчица передала исполнителю аванс. Остальную сумму она пообещала передать после предоставления ей доказательств убийства.

“Со своей стороны работники спецподразделения УБОП провели оперативную комбинацию, вследствие которой подготовили фотоматериалы из имитируемого убийства бывшего мужа заказчицы. Их в дальнейшем так называемый «киллер» передал женщине, которая, уже не сомневаясь в выполненной «работе» (на фото мужчина был изображен по следами насильственной смерти), передала «исполнителю» еще тысячу долларов США. Кстати, злоумышленница сообщила, что остаток денег она отдаст позже”, - информирует Отдел связей с общественностью.

Сотрудники УБОП Львовской области 4 сентября задержали организатора заказного убийства. При условии наличия у правоохранителей беспрекословных доказательств, женщина признала свою вину в инкриминируемом ей преступлении.

На сегодняшний день в отношении указанной женщины возбуждено уголовное дело, решается вопрос о взятии ее под стражу.