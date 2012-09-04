Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Николаевской области, такой результат показала проведенная служебная проверка.

В пресс-службе сообщают, что недавно в некоторых СМИ была обнародована информация о том, что работник Николаевского СИЗО управления ГПтС Украины в Николаевской области предлагал Е.Краснощеку, подозреваемому в убийстве О.Макар, определенную сумму денег за то, что он изменит свои показания чтобы снять вину за совершенное преступление с другого подозреваемого в названном деле – М. Присяжнюка.

По данному факту администрацией следственного изолятора была проведена служебная проверка, которая не подтвердила факт попытки подкупа подсудимого Е. Краснощека сотрудником учреждения.

В сообщении также отмечается, что Е.Краснощек пояснил, что во время нахождения в Николаевском следственном изоляторе никто из сотрудников учреждения не обращался к нему с предложением денежного вознаграждения за взятие вины подсудимого М. Присяжнюка на себя. Он не имеет никаких претензий к администрации или работникам СИЗО, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. 29 марта Оксана скончалась в Донецком ожоговом центре.

Слушание по делу О.Макар началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева. Заседания проходят частично в закрытом режиме из-за рассмотрения интимных подробностей дела.

Уголовное дело рассматривается в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa.

Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Евгению Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

28 августа на закрытом заседании суда Е.Краснощек сообщил, что 14 августа работник СИЗО вызвал его в свой кабинет и сказал, что люди, действующие от имени другого обвиняемого Максима Присяжнюка, предлагают ему деньги за то, чтобы он выгораживал М.Присяжнюка и взял всю вину на себя. Об этом журналистам сообщил адвокат Виктор Василюк.

После заседания 30 августа В.Василюк сообщил, что Е.Краснощек подтвердил показания о том, что ему за вознаграждение предлагали изменить показания и назвал фамилию сотрудника СИЗО, который выступил посредником.

4 сентября Е.Краснощек на очередном судебном заседании заявил ходатайство об отводе представителя потерпевших Виктора Василюка, поскольку считает, что адвокат распространил информацию о том, что якобы представитель СИЗО предлагал Е.Краснощеку взятку.

В.Василюк считает, что подавал факты правильно, но некоторые СМИ умышленно или случайно могли исказить эту информацию.