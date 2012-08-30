Краснощек и дальше утверждает, что Присяжнюк хотел его подкупить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам рассказал адвокат матери О.Макар Татьяны Суровицкой, представитель программы «Народный адвокат» Виктор Василюк.

По его словам, Е.Краснощек на заседании суда, которое проходило в закрытом режиме, сообщил, что 14 августа работник СИЗО вызвал его в свой кабинет и сказал, что люди, действующие от имени другого обвиняемого Максима Присяжнюка, предлагают ему деньги за то, чтобы он выгораживал М.Присяжнюка и взял всю вину на себя.

К тому же как сказал Е.Краснощек, в автозаке, во время переезда в суд, М.Присяжнюк якобы предложил ему отказаться от адвоката, сказав: «Она портит нам всю картину. Наши адвокаты все сделают, как надо».

В.Василюк отметил, что, поскольку Е.Краснощек сразу отказался от такого предложения, то разговор о сумме взятки не заходил.

«В связи с этим мы, как представители потерпевшей, - заявил адвокат, - хотим обратиться к гаранту Конституции, Президенту Украины, который обещал держать это дело на контроле, с тем, чтобы он использовал все предусмотренные законом средства, для того, чтобы сделать невозможным подкупы обвиняемых с целью изменения показаний и использовал все меры, чтобы было вынесено справедливое и законное решение в отношении всех обвиняемых».

Сегодня суд продолжил изучение видеоматериалов с записями допросов Е.Краснощека. Эта работа продолжится 4, 6 и 7 сентября на закрытых заседаниях.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке Оксану нашел случайный прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь Оксаны, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре.

Уголовное дело Центральный районный суд г. Николаева рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

На закрытом заседании суда 28 августа Е Краснощек изменил свои показания, заявив что потерпевшую душил не он, а М.Присяжнюк. По его словам, взял на себя вину, потому что боялся М.Присяжнюка, которого назвал страшным человеком, а также боялся за свою семью.

Он изменил показания, когда к нему в СИЗО стали предлагать деньги за то, чтобы он отказался от адвоката и взял всю вину на себя. Тогда Е.Краснощек, по его словам, понял, что «здесь что-то не так и решил говорить правду».