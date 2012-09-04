Завтра соберется заседание Совета Нацбанка

18:48, 04 сентября 2012
Общество
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В среду, 5 сентября, состоится заседание Совета Национального банка Украины (НБУ). Об этом УНИАН заявил член Совета НБУ Василий Горбаль.

Нацбанк соберет

По его словам, в повестке дня заседания вопросы изменения в бюджет НБУ на 2012 год и рассмотрение сметы регулятора на 2013 год.

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Также члены Совета рассмотрят отчет правления Нацбанка за 2011 год.

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