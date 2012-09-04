Доллар на межбанке стоит уже 8,2

Во вторник, 4 сентября, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1370/8,1430, к 12:00 цены выросли до 8,1490/8,1580. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1800/8,2000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2528/32, к 12:00 цены поднялись до 0,2534/38. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2539/43. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,2150 (-0.1100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2580/1,2625. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2680/10,2770, к 12:00 цены ушли вверх 10,2690/10,2845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли следующих значений – 10,2950/10,3240.