Президент назначил начальника Центра спецопераций СБУ

21:26, 04 октября 2007
Общество
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...по борьбе с терроризмом

Виктор Ющенко отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции после совещания с руководителями силовых ведомств. Киев, 24 маяПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ЧАЛОГО на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

Текст указа от 3 октября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

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