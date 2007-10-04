Президент назначил начальника Центра спецопераций СБУ

...по борьбе с терроризмом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ЧАЛОГО на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Текст указа от 3 октября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.

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