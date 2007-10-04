Президент назначил начальника Центра спецопераций СБУ
21:26, 04 октября 2007Общество
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...по борьбе с терроризмом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ЧАЛОГО на должность начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защите участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
Текст указа от 3 октября 2007 года размещен на официальном сайте главы государства.
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