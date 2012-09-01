Завтра в Украине будет тепло и сухо

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер южный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 18°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 22-27°, на Левобережье 19-24°; в Закарпатье ночью 12-17°, днем 28-33°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в районе Черноморского 16°, в Днепре возле Киева 18°.