Состоится презентация премьерного альбома Трио бандуристок Национальной радиокомпании

05.10.2007 в 18.00 состоится презентация премьерного альбома Трио бандуристок Национальной радиокомпании. К участию приглашены - президент Национальной радиокомпании Украины В.Набруско, народная артистка Украины Н.Матвиенко, Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Г.Катамадзе, советник посланник посольства России в Украине В.Лоскутов, академик, директор Института украиноведения П.Кононенко и др. Украинский дом, ул.. Крещатик, 2, Кобзарская горница, 3-й этаж. Телефон: 8-067-507-31-22, petruk28@rambler.ru

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