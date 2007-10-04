Состоится презентация премьерного альбома Трио бандуристок Национальной радиокомпании
16:44, 04 октября 2007Общество
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05.10.2007 в 18.00 состоится презентация премьерного альбома Трио бандуристок Национальной радиокомпании.
К участию приглашены - президент Национальной радиокомпании Украины В.Набруско, народная артистка Украины Н.Матвиенко, Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Г.Катамадзе, советник посланник посольства России в Украине В.Лоскутов, академик, директор Института украиноведения П.Кононенко и др.
Украинский дом, ул.. Крещатик, 2, Кобзарская горница, 3-й этаж.
Телефон: 8-067-507-31-22, petruk28@rambler.ru
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