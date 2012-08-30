На Волыни крестьяне перекрыли трассу, требуя вернуть долги за молоко

Полторы сотни крестьян на Волыни сегодня перекрыли международную автомагистраль Киев-Варшава, потому что молокозаводы за сданное крестьянами молоко не платят уже несколько месяцев.

Люди требовали вернуть деньги. Это не первая их акция протеста, но успехов они не приносили, пишет ТСН.

Крестьяне уже даже штурмовали офис местного губернатора Бориса Климчука.

И, несмотря на его обещания, дело с места не сдвинулось. Никакого влияния на молочных магнатов, которые задолжали миллионы гривень, крестьяне не почувствовали. Кроме того, обратиться в суд за своими деньгами люди тоже не могут. Никакого соглашения с закупщиками молока они не заключали.

Как вернуть деньги люди не знают.

Власти отбываются пустыми обещаниями. "Лично я несколько раз обращался, к сожалению власть говорит что это не наши проблемы, а проблемы заготовителей молока ... они вполне отмежевываются", - сообщил депутат Волынского облсовета Анатолий Грицюк.

И за сегодняшнюю акцию крестьяне могут пострадать - руководитель районной милиции, который находится рядом, в руках держит уголовный кодекс. Его подчиненные собирают объяснения. На вопрос будут ли открываться уголовные дела на митингующих, представитель милиции ответил, что все будет решаться по собранным материалам.

С акции протеста люди разошлись ни с чем после обеда. Сегодня правительство распорядилось, чтобы закупочные цены на молоко были не ниже, чем 2,2 гривны. Однако для крестьян это малое утешение, когда даже долгов выбить не могут.