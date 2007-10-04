От днепропетровского губернатора в один день сбежали 8 подчиненных

Председатели восьми райгосадминистраций Днепропетровской области написали заявления об увольнении с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании коллегии Днепропетровской облгосадминистрации сообщил временно исполняющий обязанности председателя ОГА Виктор БОНДАРЬ.

«Председатели райгосадминистраций Васильковского, Днепропетровского, Павлоградского, Петропавловского, Покровского, Синельниковского, Широковского и Юрьевского районов написали заявления об увольнении с должностей по собственному желанию», - отметил В.БОНДАРЬ.

По его словам, заявления руководителей РГА сегодня были направлены Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

В Днепропетровской области - 22 районные государственные администрации.