ЦИК до сих пор не получила данные с 22-х участков в Симферополе
11:55, 04 октября 2007Общество
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Комиссия собирает протоколы с мокрыми печатями
В Центральную избирательную комиссию по электронной системе не поступили сведения о голосовании с 22-х участков территориального избирательного округа № 1.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в территориальном избирательном округе № 1 (г. Симферополь.) создано 159 избирательных участков.
По состоянию на 11.15 4 октября в ЦИК поступили протоколы о голосовании с девяти окружных избирательных комиссий и с одной ОИК протокол отправлен на уточнение.
В пресс-службе также сообщили, что сегодня ЦИК планирует рассмотреть 80 протоколов окружных избирательных комиссий с учетом повторной подачи.
2 октября ЦИК приняла к рассмотрению протоколы с 19 ОИК, а 3 октября – с 75 ОИК.
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