ЦИК до сих пор не получила данные с 22-х участков в Симферополе

В Центральную избирательную комиссию по электронной системе не поступили сведения о голосовании с 22-х участков территориального избирательного округа № 1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, в территориальном избирательном округе № 1 (г. Симферополь.) создано 159 избирательных участков.

По состоянию на 11.15 4 октября в ЦИК поступили протоколы о голосовании с девяти окружных избирательных комиссий и с одной ОИК протокол отправлен на уточнение.

В пресс-службе также сообщили, что сегодня ЦИК планирует рассмотреть 80 протоколов окружных избирательных комиссий с учетом повторной подачи.

2 октября ЦИК приняла к рассмотрению протоколы с 19 ОИК, а 3 октября – с 75 ОИК.