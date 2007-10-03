Черновецкий объявил 2008 год в Киеве Годом благотворительности

Столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ объявил 2008 год Годом благотворительности в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, своим распоряжениям он создал организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий (из 17 человек), который возглавила заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее информации, уже разработан план основных мероприятий, финансирование которых будет осуществляться за счет меценатов, городской комплексной программы «Турбота» и программы «Расходы финансирования городским председателем социально-экономических проблем, выполнение предвыборной программы».

Кроме того, рассказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, в планах создания в ближайшее время городского Совета меценатов из числа представителей крупного бизнеса, промышленности, СМИ, государственных и общественных организаций, городской и районной власти. Предусматривается, что раз в месяц они будут обсуждать организационно-технические и финансовые вопросы обеспечения акций в рамках Года благотворительности в Киеве. Планируется, что на протяжении всего 2008 г. столичная власть будет отмечать предприятия, организации и меценатов, которые оказывают помощь инвалидам, многодетным семьям и другим малообеспеченным киевлянам. В декабре самых выдающихся благодетелей пригласят принять участие в культурно-художественной акции «Благотворитель года».

Городская власть рассчитывает, что меценаты постоянно будут организовывать походы в театры, кинотеатры, музеи, цирк, зоопарк и тому подобное для одиноких пенсионеров и инвалидов, которые находятся на учете в территориальных центрах социального обслуживания и подопечных интернатных учреждениях как детских, так и взрослых.

По словам заместителя председателя КГГА, городская власть всячески будет привлекать также благотворителей к оказанию помощи детским домам-интернатам, обеспечению кинозалов интернатных учреждений современным оборудованием, организации посещений новогодних концертно-цирковых представлений для детей из малообеспеченных семей и т. п.

Кроме того, в мае 2008 г. должна состояться социальная акция «Рука милосердия» для детей-сирот, а в декабре этого же года еще одна – «Заря надежды», во время которой благотворители года будут отмечены и награждены отличиями Киевского городского председателя. В учебных заведениях города проведут уроки «Доброе дело делай смело». В декабре же нынешнего года родители и лидеры ученического самоуправления проведут акцию «Поделись теплом» для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.