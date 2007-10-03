По темпам промышленного роста Украина - вторая среди стран СНГ

Украина заняла второе место среди стран СНГ по темпам промышленного роста в январе-августе 2007 года с показателем 10,9%.

Об этом свидетельствует информация Межгосударственного статистического комитета СНГ, передает Прайм-ТАСС.

Азербайджан с большим отрывом продолжает лидировать в этом списке – показатель достиг 32,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

Третье место у Таджикистана – 8,2%. На четвертом месте оказалась Беларусь с ростом на уровне 7,7%. В России, расположившейся на пятом месте, рост промпроизводства составил 7%.

Промышленное производство в Киргизии в январе-августе 2007 года возросло на 5,8%, в Казахстане – на 5%, в Армении – на 1,7%, в Молдове – на 0,4%.

В среднем по странам СНГ промышленное производство в январе-августе 2007 года возросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отсутствуют данные о динамике промышленного производства по Грузии, Узбекистану и Туркменистану.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата Украины, рост промпроизводства в Украине в августе составил 8,7%, в январе-августе - 10,9%.