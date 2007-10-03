Бойко в Москве напомнили, что Газпром - не богадельня

Первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО договорились, что украинское правительство "возьмет под контроль деятельность хозяйствующих объектов и обеспечит договоренности с "Газпромом".

"Газпром" - "не богадельня, а крупная компания, которая не может ставить под угрозу свои инвестиционные планы в зависимость от долговой ситуации и поставок", - заявил Д.МЕДВЕДЕВ по итогам сегодня встречи в Москве.

Он отметил, что "долги за поставку газа из России, даже если они возникают в дружественных России государствах, должны гаситься точно в срок в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями", сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что "для европейских потребителей российского газа ситуация будет комфортной, европейские потребители не пострадают, потому что Украина найдет возможности для решения сложившейся ситуации".

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны. Еврокомиссия планирует провести в середине октября заседание газовой координационной группы с приглашением представителей России и Украины.

Сегодня, 3 октября, в ходе заседания Кабмина премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО провести предварительные переговоры в Москве в связи с заявлением РАО «Газпром». Премьер подчеркнул, что правительство намерено предпринять усилия для сохранения цены на газ для Украины на существующем уровне, а также «сохранить отношения с нашим партнером в этих вопросах».

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.