В Украине ожидается вспышка кори

“Уже сейчас ожидается вспышка эпидемии кори в течение осени – зимы 2012-2013 годов. Для кори характерна цикличность, поэтому мы уже наблюдаем первую волну, которая в основном прокатилась по Западной Украине”, – сказал иммунолог.

По его словам, начиная с января этого года в Украине официально зарегистрировано 12 тыс. вспышек кори, что значительно больше по сравнению с показателями прошлого года, и эти показатели медленно растут.

По словам Ф.Лапия, в связи с большим количеством желающих сделать прививку против кори в настоящее время в столице возникают перебои с поставками вакцины, но уже в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован.

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Также главный детский иммунолог Киева отметил, что, как всегда, в осенне-зимний период ожидается увеличение количества случаев заболевания гриппом, пик которого придется на январь-февраль 2013 года. Ссылаясь на последние данные Министерства здравоохранения, Ф.Лапий сообщил, что вакцины против штаммов гриппа, который будет распространяться осенью и зимой, в ближайшее время появятся в медицинских заведениях города.

«Все остальные прививки, которые нужно сделать для оформления ребенка в садик или другой детский коллектив, есть в наличии в поликлиниках», - сообщил главный детский иммунолог столицы.

При этом Ф.Лапий порекомендовал отказаться от фармацевтических препаратов для поддержки иммунной системы, вместо этого употреблять витамины и делать вакцинацию.

“Радует то, что родители с каждым годом все больше и больше понимают свой долг и вакцинируют детей. Но, несмотря на это, многие из них считают, что вакцина принесет вред. Например, в США показатель вакцинации против гриппа достигает 50% населения, в то время как в Украине всего около 1%”, – констатировал врач.

В то же время он отметил, что родителям нужно быть готовыми к тому, что, идя в детский коллектив, ребенок может болеть. При этом он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, является нормой, если ребенок болеет около 10-12 раз в год.