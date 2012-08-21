В Украине ожидается вспышка кори
Об этом журналистам сообщил главный детский иммунолог Киева, доцент кафедры инфекционных болезней детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Шупика Федор Лапий.
“Уже сейчас ожидается вспышка эпидемии кори в течение осени – зимы 2012-2013 годов. Для кори характерна цикличность, поэтому мы уже наблюдаем первую волну, которая в основном прокатилась по Западной Украине”, – сказал иммунолог.
По его словам, начиная с января этого года в Украине официально зарегистрировано 12 тыс. вспышек кори, что значительно больше по сравнению с показателями прошлого года, и эти показатели медленно растут.
По словам Ф.Лапия, в связи с большим количеством желающих сделать прививку против кори в настоящее время в столице возникают перебои с поставками вакцины, но уже в ближайшее время этот вопрос будет урегулирован.
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Также главный детский иммунолог Киева отметил, что, как всегда, в осенне-зимний период ожидается увеличение количества случаев заболевания гриппом, пик которого придется на январь-февраль 2013 года. Ссылаясь на последние данные Министерства здравоохранения, Ф.Лапий сообщил, что вакцины против штаммов гриппа, который будет распространяться осенью и зимой, в ближайшее время появятся в медицинских заведениях города.
«Все остальные прививки, которые нужно сделать для оформления ребенка в садик или другой детский коллектив, есть в наличии в поликлиниках», - сообщил главный детский иммунолог столицы.
При этом Ф.Лапий порекомендовал отказаться от фармацевтических препаратов для поддержки иммунной системы, вместо этого употреблять витамины и делать вакцинацию.
“Радует то, что родители с каждым годом все больше и больше понимают свой долг и вакцинируют детей. Но, несмотря на это, многие из них считают, что вакцина принесет вред. Например, в США показатель вакцинации против гриппа достигает 50% населения, в то время как в Украине всего около 1%”, – констатировал врач.
В то же время он отметил, что родителям нужно быть готовыми к тому, что, идя в детский коллектив, ребенок может болеть. При этом он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, является нормой, если ребенок болеет около 10-12 раз в год.