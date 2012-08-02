На закупку вакцин выделяется только 75% необходимого

В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» на выполнение мероприятий «Общегосударственной программы иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2007-2015 годы» Министерству здравоохранения на централизованную закупку иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения предусмотрены расходы в сумме 302,1 млн. гривен.

Объем финансирования, необходимый для удовлетворения 100% потребности в осуществлении иммунопрофилактики, составляет 414,4 млн. гривен. За счет выделенных средств в среднем уровень обеспечения приближается к 75%, отмечают в Минздраве.

На 2012 год в Украине полностью обеспечена 100% потребность регионов в вакцине для профилактики туберкулеза (вакцина БЦЖ, производство Россия), в вакцине для профилактики полиомиелита (вакцина полиомиелитная, перроральная ОПВ, производство Россия).

Вакцина для профилактики бешенства в количестве 20 тыс. доз распределена и поставлена во все регионы Украины.

На сегодняшний день имеющиеся в регионах вакцины позволяют осуществлять вакцинацию детям первого года жизни.

Начиная с июля осуществляется активная поставка вакцин по основным закупкам 2012 года. В ближайшее время будет осуществлена поставка вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка.

В августе ожидается поставка вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша. А также вакцины, которые используют для проведения прививок детям первого года жизни, а именно: вакцина для профилактики кори, паротита, краснухи в количестве 251 400 доз, вакцина для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции в количестве 158 712 доз.

Все вакцины закупки 2012 года, в соответствии с определенным графиком поставок, планово будут поступать в лечебно-профилактические заведения, заверяют в Минздраве.

При этом отмечают, что каждая серия вакцины перед последующей поставкой в лечебно-профилактические заведения проходит соответствующий лабораторный контроль качества, срок прохождения варьируется в зависимости от вида вакцины от 14 до 85 дней.