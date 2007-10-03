Тимошенко о ”Газпроме”, долгах, коррупции и о том, как дальше быть

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что правительство под ее руководством не допустит прекращения поставок газа в Украину российским «Газпромом».

Об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции, комментируя заявление представителей «Газпрома» относительно накопления Украиной долга перед «Газпромом» в 1 млрд. дол.

«Мы найдем все элементы сотрудничества с Россией, чтобы никаких отключений газа не было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что подобные заявления «Газпрома» свидетельствуют о том, что правительство ЯНУКОВИЧА прибегало к «крупномасштабным кражам». При этом Ю.ТИМОШЕНКО считает, что представители правительства ЯНУКОВИЧА должны ответить обществу о причинах накопления соответствующего долга. «Я хотела бы, чтобы члены правительства, начиная с ЯНУКОВИЧА, БОЙКО и руководителя «Нафтогаза» ответили перед всем обществом, кто им дал право забрать деньги из «Нафтогаза» и накопить такой долг перед Россией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она выразила уверенность, что впоследствии откроются еще факты коррупционных злоупотреблений нынешнего правительства. «И мы будем разбираться, кто будет нести за это ответственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.