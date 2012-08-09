В Италии открыли бронзовый бюст Соломии Крушельницкой (фото)

Как сообщает пресс-служба Посольства Украины в Италии, именно в Торре дель Лаго в 1904 году состоялось триумфальное исполнение С.Крушельницкой главной партии в опере «Мадам Баттерфляй».

В церемонии приняли участие советник премьер-министра Украины Николай Петренко, посол Украины в Итальянской Республике Георгий Чернявский, Апостольский визитатор для украинцев - греко-католиков в Италии и Испании владыка Дионисий Ляхович, украинская певица в «Ла Скала» Оксана Дика, внучка Джакомо Пуччини Симонетта.

Автор бронзового бюста – украинский скульптор Руслан Иваницкий.

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Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Тернополе открыли первый в мире полнофигурный памятник С.Крушельницкой высотой 3,8 м.

Кроме этого памятника, в мире были только бюсты певицы во Львове и Милане, где С.Крушельницкая выступала в театре «Ла Скала».

2012 год в Тернопольской области объявлены Годом С.Крушельницкой.