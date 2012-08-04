Задержанный за наркотики прыгнул с 4 этажа через форточку в туалете
03:43, 04 августа 2012Общество
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В Харькове из окна Орджоникидзевского райотдела милиции выпрыгнул приглашенный для дачи объяснений мужчина.
Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердила руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Наталия Захарова.
Чрезвычайное происшествие случилось 2 августа около 13:00. Мужчина, приглашенный в райотдел для дачи объяснений по факту незаконного сбыта наркотических средств, выпрыгнул в открытую форточку туалетной комнаты на 4-ом этаже пятиэтажного административного здания райотдела.
35-летний мужчина с травмами доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
На данное время проводится служебное расследование.
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