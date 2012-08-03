Завтра в Киеве на два часа закроют две станции метро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, 4 августа с 17.00 до 19.00 станции «Олимпийская» и «Дворец спорта» будут закрыты для входа и выхода пассажиров. В указанный период на станции «Олимпийская» поезда будут следовать без остановки, а станция «Дворец спорта» будет работать только как пересадочный узел.

По окончании концерта, в случае необходимости, возможно ограничение входа пассажиров на станции «Олимпийская» и «Дворец спорта».

Кроме того, с 17.30 до 19.00 Киевский метрополитен увеличивает количество поездов на Куреневско-Красноармейской и Сырецко-Печерской линиях.

Также с 21.30 до окончания движения поездов предусмотрены дополнительные резервные составы для подачи их, в случае необходимости, на линии.