Экс-заместитель мэра Вишневого будет сидеть за решеткой 8 лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Ранее постановлением Апелляционного суда Киевской области приговор был оставлен без изменений, напомнили в пресс-службе.

Окончательно В.Стужук приговорен к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях, учреждениях, организациях государственной формы собственности и органов государственной власти и управления, сроком на 3 года и с конфискацией всего имущества, которое является его собственностью.

Как сказали в прокуратуре, В.Стужук признан виновным в том, что он, занимая должность первого заместителя Вишневского городского головы, будучи служебным лицом, которое занимает ответственное положение, получил от гражданина Г. взятку в особо крупном размере в сумме более 2,5 млн грн за согласование для подписания Вишневским городским головой договора аренды земельного участка в пределах города площадью 10 га.