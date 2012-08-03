Один из двух нефтегазовых участков украинского шельфа никого не заинтересовал
11:14, 03 августа 2012Общество
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На участие в конкурсе по разработке Скифского нефтегазоносного участка, расположенного в шельфе Черного моря, подано две заявки, на Форосский участок заявок от претендентов не поступило.
Украина продолжает разрабатывать залежи на шельфе, фото uk.wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, первая заявка поступила от компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз". Вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron (дочка OMV) и НАК "Надра Украина".
Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).
Процедура передачи заявок Государственной службой геологии и недр Кабинета министров была проведена сегодня в Киеве.
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