Один из двух нефтегазовых участков украинского шельфа никого не заинтересовал

Как передает корреспондент УНИАН, первая заявка поступила от компании "ЛУКОЙЛ Оверсиз". Вторую заявку оформили совместно сразу четыре компании - ExxonMobil, Shell, Petron (дочка OMV) и НАК "Надра Украина".

Разработка месторождения будет вестись согласно соглашению о разделе продукции (СРП).

Процедура передачи заявок Государственной службой геологии и недр Кабинета министров была проведена сегодня в Киеве.