Власенко: за зеленку в глаза адвокату статьи про хулиганство мало

Такое мнение С.Власенко высказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

«На самом деле, только возбудили, нужно провести какие-то первые следственные действия, и после этого можно будет ставить вопрос о переквалификации. Я не исключаю, что переквалификация в дальнейшем будет также возможна», - сказал С.Власенко.

По его мнению, прокуратура должна была возбудить уголовное дело не по статье «хулиганство», а по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за препятствование в деятельности защитника и за нанесение вреда здоровью государственного или общественного деятеля.

«Я получил копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту. К сожалению, пока это фактовое дело о хулиганстве. Я не совсем соглашаюсь с такой квалификацией, поскольку человек, который это делал, он четко знал, что я выполняю функцию защитника по уголовным делам Юлии Тимошенко, поэтому можно говорить о чинении препятствий деятельности защитника, и он также знал, что я народный депутат Украины, поэтому это нанесение вреда здоровью государственного или общественного деятеля.

И это никоим образом не хулиганство. Это не просто человек из хулиганских побуждений бросил в неизвестно кого что-то. Человек четко знал, что он делает, в отношении кого он это делает. Я лично убежден, что целью было не просто испачкать мне одежду, а цель была испортить мне глаза. Если бы я не был в очках, то я бы имел серьезные проблемы с глазами», - заметил С.Власенко.

В то же время С.Власенко выразил сомнение в возможности успешного раскрытия этого уголовного дела.

«Хотя, с другой стороны, я понимаю, что им расследовать это дело особенно не нужно. Как можно расследовать, если, условно говоря, относительно человека, очень похожего на человека, который совершил это, выступил премьер-министр и сказал: «Вам нечего бояться». Я считаю, что таким образом Азаров дал команду этого человека не трогать», - отметил С.Власенко.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная девушка облила зеленкой С.Власенко. Защитник заявил, что активистка организации «Молодые регионы» Мария Столярова очень похожа на женщину, которая вылила на него зеленку.

26 июля прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения на С.Власенко. Уголовное дело возбуждено 26 июля по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). На данное время материалы дела переданы в Дзержинский райотдел милиции для организации досудебного следствия.