Кабмин советует губернаторам повременить с охотой

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее решение правительство приняло на заседании 1 августа 2012 года.

Из-за высокой пожарной опасности, обусловленной жаркой погодой, правительство обязало ряд центральных органов исполнительной власти и местное руководство принять соответствующие меры по предотвращению возникновения пожаров и оперативному реагированию на них.

Решение касается в первую очередь Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, Министерства аграрной политики и продовольствия, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства инфраструктуры, Гослесагентства, Гостехногенбезопасности, Госкомтелерадио, Администрации Госпогранслужбы, Совета министров Автономной Республики Крым, областных Киевской и Севастопольской городских госадминистраций. Именно на руководителей этих органов возложена персональная ответственность за выполнение мероприятий, направленных на предотвращение возникновения пожаров.

Так, в соответствии с полномочиями, центральные органы исполнительной власти и местное руководство обязаны принимать меры по круглосуточной охране и защите лесов и торфяников от пожаров. Искусственные водоемы должны содержаться в надлежащем состоянии.

Особое внимание уделяется защите населенных пунктов, расположенных в лесах. В частности, речь идет о расчистке от сухой травы и кустарников участков, прилегающих к лесам, торфяникам и сельхозугодьям, а также о необходимости восстановления на таких местностях защитных минерализованных полос, которые предотвращают распространение огня.

Лесопользователи в свои очередь должны соблюдать безоговорочно выполнение правил пожарной безопасности.

Усиленный контроль за состоянием пожарной безопасности следует установить на транспортных коммуникациях, системах жизнеобеспечения, объектах повышенной опасности и местах массового пребывания граждан. При этом медицинские заведения обязаны должным образом подготовиться для предоставления помощи пострадавшим в случае возникновения пожара.

Согласно решению Кабинета министров должна быть усилена пожарная безопасность на объектах топливно-энергетического комплекса, военных складов, баз и арсеналов и пр.

Вместе с тем, в постоянную готовность будут приведены: пожарная, специальная техника, соответствующее оборудование, а также личный состав военных и других подразделений, аварийно-спасательных служб для их возможного привлечения к тушению лесных и торфяных пожаров. При этом должен быть создан резерв горюче-смазочных материалов и других ресурсов, необходимых для осуществления указанных мероприятий.

Кроме того, согласно решению правительства, соответствующие органы обязаны проверить состояние готовности пунктов эвакуации людей на случай возможного его отселения. Такие пункты должны быть обеспечены питьевой водой и необходимыми медикаментами.

В пожароопасный период необходимо ограничить посещение гражданами лесов, запретить въезд туда транспорта, а также не допускать стоянки вдоль лесонасаждений.

Кабинет министр также обязал правоохранительные органами с участием Генеральной прокуратуры усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности и природоохранного законодательства. В свою очередь работники Госавтоинспекции должны тщательнее следить за соблюдением правил дорожного движения.

Правительство подчеркивает важность проведения через СМИ систематической разъяснительной работы среди населения относительно правил пожарной безопасности.