В старом ЦУМе на Крещатике разобрали лифт и мраморную лестницу

Как указывается в сообщении, декларация о начале подготовительных работ зарегистрирована Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля г. Киева 6 апреля 2012 года.

Работы выполняют специалисты крупной австрийской компании «Штрабаг».

В рамках подготовительных работ был проведен демонтаж технически устаревшего и непригодного для дальнейшей эксплуатации инженерного оборудования. Для демонтажа инженерных систем была снята обшивка стен, потолков и колонн.

Также было демонтировано технически устаревшее транспортное оборудование (лифты и эскалаторы) и разобрана часть перегородок, находящихся в аварийном состоянии.

При этом были проведены работы по укреплению аварийного подвала здания, чтобы исключить вероятность проседания внутреннего двора.

В компании отметили, что наиболее характерные элементы интерьера ЦУМа, такие как мраморные лестницы, были разобраны и законсервированы для дальнейшего использования в интерьере реконструированного ЦУМа.

По данным пресс-службы, на данный момент комплекс подготовительных работ близится к завершению, идет работа по организации будущей строительной площадки, в том числе подготовка к установке забора. Проводится регулярный вывоз мусора и очистка территории.

В настоящее время проект реконструкции ЦУМа проходит согласование в Управлении охраны памятников и культурного наследия КГГА, Министерстве культуры Украины и других уполномоченных органах. Также идет доработка проекта с учетом замечаний, полученных после одобрения проекта реконструкции на Архитектурно-градостроительном совете. В частности, дорабатывается целесообразность использования стекла на верхних этажах здания. После доработки проекта и получения всех необходимых согласований проект будет передан на государственную экспертизу.

В компании отметили, что работы по реконструкции ЦУМа смогут начаться только после прохождения госэкспертизы.

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Как сообщал УНИАН, компания «ЭСТА Холдинг» 11 июля представила Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры Киева архитектурный проект реконструкции столичного ЦУМа. Компания намерена инвестировать в его реконструкцию более 100 млн долл.

1 августа Общественный консультативный совет при Главном управлении охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации не поддержал проект реконструкции ЦУМа.

У членов Совета возмущение вызвало то, что довоенное здание ЦУМа, которое в 1986 году было признано памятником в том виде, в каком оно находится сейчас, теперь в интересах застройщика решением Министерства культуры должно превратиться только в две охранные стены. По мнению экспертов, как и предыдущие 25 лет, предметом охраны должно оставаться все здание ЦУМа, а не только две фасадные стены, как это предусмотрено проектом реконструкции сейчас.