Сегодня - Международный день людей преклонного возраста

1 октября во всем мире отмечается Международный день людей преклонного возраста, провозглашенный 50 сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина, как полноправный член ООН, поддержала инициативу международного содружества и с 1991 ежегодно отмечает этот день. Решение о ежегодном праздновании в Украине Международного дня граждан преклонного возраста и создании надлежащих условий для социальной защиты пенсионеров, инвалидов, одиноких нетрудоспособных граждан утверждено правительственным постановлением.

В Киеве по случаю Дня людей преклонного возраста, в частности в Голосеевском и Печерском районах пройдут праздничные мероприятия, во время которых ветеранов войны и труда будут угощать сладостями и фруктами. Уже в одиннадцатый раз к этому дню городской Центр здоровья открывает Университет третьего возраста, где ветераны труда могут прослушать лекции о здоровом образе жизни и проконсультироваться с врачами. В 12 часов с участием столичных властей состоится торжественное открытие нового помещения Киевского городского Дворца ветеранов, посвященное Дню людей преклонного возраста (ул. Бастионная, 11). В 15 часов с участием руководства КГГА состоятся мероприятия, посвященные Международному дню граждан преклонного возраста и Дню ветеранов в мэрии (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

В Ужгороде состоится встреча ветеранского актива с руководством облгосадминистрации и облсовета. В городах, селах и поселках пройдут торжественные собрания с участием ветеранов, пенсионеров, депутатов всех уровней, должностных лиц местных органов исполнительной власти. Состоится награждение грамотами лучших активистов ветеранского движения, праздничные концерты, спектакли, лекции, тематические вечера, экскурсии по местам боевой и трудовой славы.