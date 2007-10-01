Тимошенко получила приглашение на саммит, где будут 15 министров
02:59, 01 октября 2007Общество
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18 октября в Лиссабоне
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО получила приглашение посетить саммит Европейской народной партии, который состоится 18 октября в Лиссабоне.
|Григорий НЕМЫРЯ
“Ю.ТИМОШЕНКО уже получила приглашение посетить саммит Европейской народной партии, который состоится 18 октября в Лиссабоне и где будут присутствовать премьер-министры 15 европейских стран”, - сказал он.
Г.НЕМИРЯ также сообщил, что во время саммита запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.
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