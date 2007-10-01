Тимошенко обещает забрать у Ахметова “Днепроэнерго”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что ОАО “Днепроэнерго” будет возвращено в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время пресс-конференции в штабе БЮТ, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе этого предприятия.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все должно быть решен исключительно в соответствии с законом, и этим должен заняться суд.

«В зависимости от того, как суд решит, так и будет и с “Днепроэнерго”. Но у меня почему-то есть подозрение, что все же суд решит все правильно, правосудно и, безусловно, в интересах Конституции Украины и законов, и “Днепроэнерго” будет там, где оно и было», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Днепроэнерго» - ведущая энергогенерирующая компания в Украине. Основной вид деятельности - производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

12 декабря 2001 года Запорожский хозяйственный суд возбудил дело о банкротстве ОАО "Днепроэнерго". Однако ОАО «Днепроэнерго» фактически не было признано банкротом, поскольку комитет кредиторов решил провести процедуру санации. С 2003 года компания находится в процедуре санации. План санации, согласованный комитетом кредиторов, НАК "Энергетическая компания Украины", Министерством топлива и энергетики, был утвержден Хозяйственным судом Запорожской области 20 мая 2005 года.

В июле 2007 года Хозяйственный суд Запорожской области утвердил дополнение к плану санации предприятия, разрешив проведение дополнительной эмиссии ОАО «Днепроэнерго». Согласно новой редакции плана, санация предприятия продлена до 1 января 2008 года.