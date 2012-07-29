В Крыму 5 киевлян отравились грибами

20:14, 29 июля 2012
Общество
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Пятеро киевлян госпитализированы из-за отравления грибами.

капельница

В Крыму пятеро жителей Киева 23-25 лет попали в больницу, отравившись грибами.

Инцидент произошел 28 июля в селе Генеральское в районе Алушты, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы Алушты. Врачи оценивают состояние киевлян как средней степени тяжести.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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