В Крыму 5 киевлян отравились грибами

Пятеро киевлян госпитализированы из-за отравления грибами.

В Крыму пятеро жителей Киева 23-25 лет попали в больницу, отравившись грибами. Инцидент произошел 28 июля в селе Генеральское в районе Алушты, сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы Алушты. Врачи оценивают состояние киевлян как средней степени тяжести. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter