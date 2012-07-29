В Севастополе празднуют украинские и российские моряки

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром по случаю праздника моряков на площади Нахимова состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню возле Мемориала героическим защитникам города в 1941-1942 годах.

В 09.00 на кораблях обоих флотов состоялся ритуал подъема флагов. После этого в акватории Севастопольской бухты прошел совместный парад кораблей. Парадом кораблей командовали первый заместитель командующего ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Елисеев и заместитель командующего ЧФ РФ контр-адмирал Александр Носатов. Принимали парад командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков. Командующие парадом и принимающие парад совместно на катерах произвели обход 10 украинских и российских кораблей, расположенных в бухте в парадной линии кораблей.

В 10.00 в акватории бухты начался военно-спортивный праздник, который проводится с целью демонстрации боевых возможностей сил двух флотов. Открылся этот праздник, который в целом состоит из 15 эпизодов, прохождением ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» (ЧФ РФ) с государственными флагами РФ и Украины и подводной лодки «Запорожье» (ВМС ВС Украины) с военно-морскими флагами Украины и РФ. Затем состоялось прохождение катеров с военно-историческими группами «В службе Отчизне великая честь!», а также продемонстрированы такие эпизоды, как «Театрализованное действо «Нептун-2012», «Подводный десант. Выход на причал 33 богатырей», «Показ возможностей траловых сил по уничтожению морских минных заграждений противника», «Показ возможностей противолодочных сил по уничтожению подводных лодок противника» и другие мероприятия. Демонстрация боевых возможностей продлится до 11.30.

К проведению парада и военно-спортивного праздника от двух флотов привлечены до 30 кораблей и судов, бронетехника, около 5 тыс. человек личного состава.

Перед началом военно-спортивного праздника с Центральной трибуны спортклуба ЧФ РФ у военным морякам и присутствующим на празднике десяткам тысячам зрителей с приветственным словом обратился министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

Как сообщал УНИАН, основные мероприятия по случаю Дня флота Украины запланировано провести 28 и 29 июля, они пройдут также в других местах базирования ВМС ВС Украины.

Сегодня же в Севастополе на причале морского вокзала состоится показ вооружения и военной техники. Вечером на площади Нахимова состоятся церемония награждения победителей конкурса детского рисунка «Как я буду защищать морские рубежи Отчизны», гала-концерт звезд украинской и российской эстрады, праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины от 30 декабря 2011 года, украинские военные моряки свой профессиональный праздник отмечает в последнее воскресенье июля (ранее День флота Украины отмечался в первое воскресенье июля, а еще раньше – 1 августа, и назывался он тогда «День Военно-Морских сил Украины».

В России День Военно-Морского флота традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.