В Ильичевском порту ликвидировали последствия взрыва контейнера

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Межведомственной комиссии, расследовавшей инцидент в Ильичевском морском торговом порту.

По словам собеседника агентства, «после того, как докерами порта при разгрузочных работах 17 июля был выявлен факт взрыва и пожара на борту британского судна-контейнеровоза, ситуацию взял под личный контроль Главный государственный санитарный врач водного транспорта Украины».

Для расследования обстоятельств и ликвидации последствий инцидента незамедлительно была создана комиссия в составе представителей Минэкологии, Госсанэпидслужбы, МинЧС, таможенной службы, службы пограничного контроля в порту и других, члены которой заблокировали доступ посторонних на борт судна и обеспечили безопасную перегрузку фосфида алюминия в соответствующую тару.

К этой операции привлекли специалистов группы экстренного медико-санитарного реагирования по спасению при авариях с опасными и фумигированными грузами ГП «Украинский НИИ медицины транспорта», которые его перегрузили в мягкую вентилируемую упаковку «биг-беги», и подготовили к безопасному транспортированию для утилизации за пределами Украины.

Сейчас, по данным СЭС на водном транспорте Украины, обеспечивается лабораторный мониторинг содержания фосфина - токсичного газа - в воздухе рабочей зоны и атмосферный воздух на грузовой палубе теплохода, а также на причалах Ильичевского порта. Благодаря принятым мерам превышения допустимых концентраций фосфина на судне и за его пределами не фиксируется. Других загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны (при проведении газохроматографического исследования) не выявлено.

Как уточнили в СЭС на водном транспорте Украины, «судно пока находится на причале № 5-6 ИМТП, разрабатывается процедура вывоза опасного груза с территории Украины под контролем МЧС Украины».

Главным государственным санитарным врачом водного транспорта Украины вынесено постановление о запрете ввоза и реализации на территории Украины груза «фосфид алюминия, который отнесен по классификации ИМО к 4-му классу опасности и известен в Украине как пестицид под торговым названием «Бомбардир».

Что касается получателя груза – ООО «Эталон-Аэро», зарегистрированного в Киевской области, то торговая фирма от получения груза отказался в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщили УНИАН в Ильичевском порту.