Назвали претендентов на самую престижную литпремию англоязычного мира

В их число вошла британская писательница Хилари Мантель с продолжением романа "Волчий зал", который в 2009 году уже принес ей эту награду, пишет ИТАР-ТАСС.

Произведения отобраны членами жюри из 145 наименований. Среди них - четыре работы писателей-дебютантов Рэйчел Джойс, Элисон Мур, Джит Тайил и Сэм Томпсон. Самым старшим литератором в списке стал 78-летний Майкл Фрэйн, а самым молодым - 27-летний Нед Боман. Номинантами на главный приз в этом году также стали Уилл Селф, Никола Баркер, Андре Бринк, Тан Тван Энг и Дебора Леви.

"Добродетель, безумие и сбивающие с толку урбанистические изменения вошли в число тем, оказавшихся в лонг-листе этого года", - отметил председатель жюри Питер Стотард.

На этот раз в жюри попали, помимо Стотарда, Дэн Стивенс, критик Дина Берч, историк Аманда Форман и писатель Бхарат Тандо.

Шорт-лист премии, состоящий из 6 авторов, будет объявлен в Лондоне 11 сентября. При этом обладатель главного приза станет известен лишь 16 октября, когда пройдет торжественная церемония вручения награды. В этом году победитель получит чек на 50 тыс фунтов (77,5 тыс долл).

Букеровская премия присуждается автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за произведение, созданное на английском языке. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. Четыре обладателя премии - Уильям Голдинг, Надин Гордимер, Видиадхар Найпол и Джон Кутзее - впоследствии стали лауреатами Нобелевской премии по литературе.