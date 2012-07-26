Нацбанк хочет ограничить украинцев в расчетах наличными

Как сообщается на сайте НБУ, предоставление Нацбанку права устанавливать предельные суммы расчетов наличными средствами для физических и юридических лица, а также для физических лиц-предпринимателей, предусмотрено законопроектом относительно развития безналичных расчетов и регулирования платежного рынка Украины (№ 10656).

«Сейчас ограничений нет, и этот законопроект (№ 10656 - УНИАН) также не вводит такого ограничения. Он лишь говорит о том, что это возможно будет сделать», - говорится в комментарии директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Натальи Синявской, размещенном на сайте Нацбанка.

Н.Синявская отмечает, что предельная сумма наличных расчетов будет определяться после анализа экономической ситуации.

«Мировой опыт свидетельствует о том, что устанавливается достаточно высокий уровень наличных расчетов для того, чтобы рядовые граждане, которые совершают какие-то покупки в торговых сетях, не ощутили дискомфорта. Введение ограничений касается только крупных покупок», - сказала Н.Синявская.

Иниицированный Нацбанком законопроект № 10656 принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Кроме вышеуказанного, проектом закона также предлагается дать право Государственной налоговой службе осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары и услуги.