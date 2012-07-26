Нацбанк хочет ограничить украинцев в расчетах наличными

12:32, 26 июля 2012
Общество
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Национальный банк Украины (НБУ) допускает введение ограничений на расчеты наличными в Украине, при этом обещает, что нововведение не доставит дискомфорта клиентам торговых сетей.

Ограничение может коснуться только крупных сделок

Как сообщается на сайте НБУ, предоставление Нацбанку права устанавливать предельные суммы расчетов наличными средствами для физических и юридических лица, а также для физических лиц-предпринимателей, предусмотрено законопроектом относительно развития безналичных расчетов и регулирования платежного рынка Украины (№ 10656).

«Сейчас ограничений нет, и этот законопроект (№ 10656 - УНИАН) также не вводит такого ограничения. Он лишь говорит о том, что это возможно будет сделать», - говорится в комментарии директора генерального департамента информационных технологий и платежных систем НБУ Натальи Синявской, размещенном на сайте Нацбанка.

Н.Синявская отмечает, что предельная сумма наличных расчетов будет определяться после анализа экономической ситуации.

«Мировой опыт свидетельствует о том, что устанавливается достаточно высокий уровень наличных расчетов для того, чтобы рядовые граждане, которые совершают какие-то покупки в торговых сетях, не ощутили дискомфорта. Введение ограничений касается только крупных покупок», - сказала Н.Синявская.

Иниицированный Нацбанком законопроект № 10656 принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Кроме вышеуказанного, проектом закона также предлагается дать право Государственной налоговой службе осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары и услуги.

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