Ступка уговорил Моисеева возглавить театр Франко за три дня до смерти
Богдан Ступка еще полтора года назад предложил главному режиссеру киевского Молодого театра Станиславу Моисееву возглавить театр им. Ивана Франко.
Об этом сам С.Моисеев сообщил в интервью газете «Сегодня» (№ 164 от 26 июля).
«Предложение возглавить театр после его ухода он мне сделал давно – сразу после операции в Германии он пригласил меня к себе в Конча-Заспу и задал этот вопрос», - рассказал С.Моисеев и добавил, что отказал Б.Ступке, так как «на то были свои причины».
Как сказал С.Моисеев, за три дня до своей смерти Б.Ступка пригласил его в Феофанию. «Ему уже было трудно говорить, он только спросил: «Так да или нет?», и на этот раз С.Моисееву сложно было отказать и он согласился.
Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.
Его жизнь оборвалась в больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.