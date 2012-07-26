Ступка уговорил Моисеева возглавить театр Франко за три дня до смерти

Об этом сам С.Моисеев сообщил в интервью газете «Сегодня» (№ 164 от 26 июля).

«Предложение возглавить театр после его ухода он мне сделал давно – сразу после операции в Германии он пригласил меня к себе в Конча-Заспу и задал этот вопрос», - рассказал С.Моисеев и добавил, что отказал Б.Ступке, так как «на то были свои причины».

Как сказал С.Моисеев, за три дня до своей смерти Б.Ступка пригласил его в Феофанию. «Ему уже было трудно говорить, он только спросил: «Так да или нет?», и на этот раз С.Моисееву сложно было отказать и он согласился.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Богдан Ступка скончался 22 июля на 71-м году жизни.

Его жизнь оборвалась в больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года назад в Германии ему сделали операцию на сердце.