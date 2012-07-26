Кабмин намерен заменить газ на уголь ценой 3-миллиардного долга Китаю

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный проект закона "О государственном бюджете на 2012 год" (в части финансирования проектов замещения природного газа)", предполагающий увеличение общего объема госгарантий на 2012 год с 15 млрд грн до 44,5 млрд грн.

В проекте документа сказано: решение о том, каким компаниям, реализующим проекты по замещению природного газа углем отечественной добычи, давать госгарантии, принимает правительство.

При этом документ делает необычную поблажку для компаний-претендентов на получение кредита в Госбанке развития Китая - субъекты, реализующие проекты по замещению газа углем, не обязаны подавать обеспечение выполнения обязательств перед государством и освобождаются от платы за получение госгарантий.

В подписанной министром энергетики и угольной промышленности Юрием Бойко пояснительной записке к проекту закона сказано, что сейчас на складах угольных предприятий хранится более 2 млн тонн угля и еще 4 млн тонн находится на складах теплоэнергетики.

«Это угрожает непредвиденными отрицательными социально-экономическими последствиями», - сказано в пояснительной записке.

Министр энергетики и угольной промышленности также уточнил, что кредит 3,6 млрд долларов от Госбанка Китая рассчитан на 5 инновационных проектов, которые будут реализованы в трех областях Украины.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол о сотрудничестве по замещению потребления природного газа углем.

Положения протокола предусматривают возможность открытия Госбанком развития КНР кредитной линии для финансирования проектов по замещению потребления природного газа отечественным углем на общую сумму 3,656 млрд долл.

В Украине уже реализуются совместные с китайской стороной проекты в угольной отрасли. Госбанк Китая и Министерство финансов Украины 28 декабря 2011 года подписали соглашение о долгосрочном кредите на 85 млн долларов на реконструкцию и модернизацию шахты им. Мельникова ОАО "Лисичанскуголь". Первый транш в размере 16 млн долларов был получен в июне 2012 года.

Также правительство Китая выделит Украине 372,3 млн долларов на строительство «Воздушного экспресса» – железнодорожного пути от аэропорта «Борисполь» до станции «Киев-Пасажирский».