«Укрзализныця» жалуется на грузоперевозчиков: не берегут вагоны

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), материальный ущерб от повреждения грузоотправителями грузовых вагонов в январе-июне составил 6,5 млн грн.

При этом за 6 месяцев 2012 года железные дороги получили возмещение за поврежденный подвижной состав возмещено в размере 5,8 млн грн или 89% от общей суммы ущерба.

«Небрежное отношение грузовладельцев к железнодорожному подвижному составу, кроме прямых финансовых убытков, приводит к изъятию из оборота вагонов, соответственно потерю ресурсов под погрузку и недополученный доход железных дорог», - отмечают в «Укрзализныце».

В январе-июне 2012 года во время внутренних перевозок грузов пострадали 2063 вагона или 59,42% от общего количества повреждений. Их ремонт обойдется 5,8 млн грн.

На территории третьих стран допущено 1432 случаев (40,97% от общего количества) на сумму 752 тыс. грн. В частности, на территории Словакии было допущено 1071 случаев на сумму 487 тыс. грн, Венгрии - 214 на сумму 156 тыс. грн, Польши - 147 на сумму 108 тыс. грн.

В морских торговых портах Украины зафиксировано 709 случаев повреждения грузовых вагонов (или 20,3% от всех случаев) на сумму 736 тыс. грн.

Основной причиной порчи вагонов в портах является применение грейферных кранов при выгрузке.

Больше всего поврежденных вагонов обнаружено на предприятиях ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» - 266 вагонов на сумму 1,7 млн грн, «Одесский морской торговый порт» - 139 вагонов на 167 тыс. грн, «Южный морской торговый порт» - 138 вагонов на 166 тыс. грн, ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» - 39 вагонов на сумму 344 тыс. грн.

Напомним, в январе-июне 2011 года железные дороги Украины зафиксировали 4275 случаев повреждения грузовых вагонов грузовладельцами на общую сумму 5,4 млн грн.

Во внутренних грузовых железнодорожных перевозках было повреждено 2150 вагонов на сумму 4,5 млн грн.

Справка УНИАН. В январе-июне 2012 года государственные вагонные предприятия, на баланс которых переданы полувагоны «Укрзализныци», плановыми видами ремонта (деповским и капитальным) отремонтировали 9369 полувагонов. В частности, ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» за 6 месяцев 2012 года отремонтировал 5156 полувагонов, ГП «Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов" ("Укрспецвагон") - 4213 полувагонов.