Очередь попрощаться со Ступкой начинается от метро «Крещатик»

Как передает корреспондент УНИАН, общественная панихида началась в театре в 10.00, количество желающих попрощаться с актером постоянно увеличивается. В данное время очередь начинается почти от выхода со станции метро «Крещатик», люди заполнили всю площадь перед зданием театра.

С выдающимся актером пришли попрощаться бывшие президенты Украины Леонид Кучма и Виктор Ющенко, народные депутаты, министры, политики.

Также попрощаться с Б.Ступкой пришли актеры Ольга Сумская, Богдан Бенюк и другие.

Сотрудники Посольства Польши в Украине принесли к театру венок от польского режиссера Ежи Гофмана, в фильмах которого снимался Б.Ступка.

Ожидается, что церемония прощания с Б.Ступкой закончится в 13.00, в 14.00 его похоронят на Байковом кладбище.

Как сообщал УНИАН, Герой Украины, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Б.Ступка умер 22 июля на 71-м году жизни.

Жизнь актера оборвалась в столичной больнице «Феофания», где он провел последние четыре месяца. Полтора года потому в Германии ему сделали операцию на сердце.

*** Б.Ступка родился 27 августа 1941 года в с. Куликов Жовковского района Львовской области. Народный артист УССР (1980), Народный артист СССР (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980), лауреат Шевченковской премии (1993, за главную роль в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-Алейхему), министр культуры Украины (1999-2001), Герой Украины (2011). Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Снялся почти в ста фильмах.