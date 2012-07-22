На Левобережье завтра дождь

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°); в северных и Винницкой областях ночью 12-17°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 19-24°, на побережье морей до 27°, днем 31-36°, в южной части до 39°.

В Киеве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет кратковременный дождь, местами гроза; днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°. По городу Киеву температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

22 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляла 25-27°, в районе Одессы 22°, в Днепре возле Киева 22°.