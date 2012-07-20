В милиции признали, что ее сотрудник избил студента в Николаеве

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью Управления МВД в Николаевской области.

"Из объяснений пострадавших и в ходе проверки было установлено, что к драке причастен 21-летний сотрудник милиции одного из райотделов Николаевского городского управления УМВД, который предоставил обоснованное объяснение обстоятельств происшествия", - сказано в сообщении.

Собранные материалы по делу переданы в прокуратуру Центрального района Николаева для принятия соответствующего решения.

Как сообщал УНИАН, в социальных сетях появилось сообщение о том, что якобы пьяный сотрудник Корабельного РОВД Николаева зверски избил солиста группы «Эдельвейс», студента николаевского Университета кораблестроения Сергея К.. Также в Интернете размещено фото пострадавшего. Друг Сергея К. вызвал милицию и скорую помощь.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).