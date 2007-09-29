Женщину, наградившую любовника ”поцелуем смерти”, расстреляют

Китайский суд приговорил к расстрелу женщину, наградившую любовника "поцелуем смерти".

Как передает Рейтер, Ся Синь-фэн из провинции Хэнань в центральном Китае спрятала во рту крошечную капсулу с крысиным ядом. Ее партнер Мао Ань-шэн проглотил яд и вскоре скончался.

Ся и Мао были вместе несколько лет. На заре отношений они поклялись, что тот из них, кто обманет другого, должен умереть.

По информации газеты "Шанхай дейли", на которую ссылается Рейтер, Ся увидела своего партнера "разговаривающим" с другой женщиной, и заподозрила его в измене.

Из сообщения не ясно, о какого рода разговоре шла речь и оправданы ли были подозрения.

Китай не публикует официальной статистики смертных приговоров, но, по данным правозащитной организации "Международная амнистия", занимает по этому показателю первое место в мире.

Как утверждают правозащитники, там ежегодно казнят свыше 1000 человек.

Би-би-си