Министр: заявка Украины на закупку газа у РФ в 2013 году еще не согласована

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам перед началом заседания Кабинета министров заместитель министра топлива и угольной промышленности Владимир Макуха.

«Вопрос продолжает отрабатываться. Идут переговоры, и как раз этот вопрос обсуждался 12 июля (во время заседания межгоскомиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина – УНИАН)», - сказал В.Макуха.

Он подчеркнул, что до начала закупок газа в следующем году еще есть время, и Украина сделает все необходимое для того, чтобы вопрос был решен в срок.

Как сообщал УНИАН, 27 июня министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко заявил журналистам, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

В тот же день глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер сказал, что «Газпром» не видит оснований для снижения цены на газ и не согласовывал с Украиной уменьшение объемов его закупки на 2013 год.

Позже, 13 июля, первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский опроверг заявление Ю.Бойко о том, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

Справка УНИАН. Правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Также Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.