Кабмин распродаст титановую отрасль - видны интересы Фирташа

Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций Публичного акционерного общества “Государственная холдинговая компания “Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

Соответствующее распоряжение (№469 от 11 июля т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, ФГИУ должен исключить из уставного капитала и продать госпакет акций ЧАО “Крымский титан” в размере 50% плюс 1 акция; через месяц исключить и продать 100% акций ПАО “Сумыхимпром” и ПАО “ГАК “Титан”.

Также, согласно распоряжению, ГХК “Титан Украины” должна быть ликвидирована.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. правительство Николая Азарова отменило запрет на отчуждение имущества ГХК «Титан Украины», введенное прежним правительством в марте 2010 г.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит Группа компаний Group DF, владеющая 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50% - 1 акция ЗАО «Крымский Титан».

Д.Фирташ заявлял, что только скорейшее создание вертикально-интегрированного титанового холдинга позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана.

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Справка УНИАН. Кабинет министров в феврале 2009 г. своим постановлением одобрил создание Государственной холдинговой компании “Титан Украины”. Учредителем компании от имени государства выступило Министерство промышленной политики.

В уставный фонд созданного акционерного общества были переданы государственные пакеты акций в размере 100% ОАО «Сумыхимпром», ГАК «Титан», который осуществляет корпоративное управление 50%+1 акция ЗАО «Крымский титан», и Запорожского государственного титаномагниевого комбината после преобразования его в открытое акционерное общество.